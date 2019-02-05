أكد وزير خارجية ​الفاتيكان​ الكردينال بيترو بارولين أن "​رئيس فنزويلا​ ​نيكولاس مادورو​ كتب رسالة إلى ​البابا فرنسيس​ يطلب فيها مساعدته في تجديد الحوار الفنزويلي" ورفض الخوض في ​تفاصيل​ الرسالة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية الفاتيكان يؤكد تسلّم البابا رسالة من مادورو: طلب المساعدة بتجديد الحوار بفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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