السلطات التركية توقف 22 مشتبه في تقديمهم الدعم لـ "داعش"

أعلنت ولاية مدينة ​إسطنبول​ التركية عن "توقيف 22 شخصا يشتبه في دعمهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، في عملية أمنية نفذتها ​فرق مكافحة الإرهاب​"، موضحةً أن "فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، شنت حملة أمنية واسعة على 27 عنوانا في ولاية إسطنبول، وولاية كوجه إيلي المجاورة أسفرت عن توقيف 22 شخصا".

وأشارت إلى أن "الموقوفين يشتبه في قيامهم بتنظيم دروس ولقاءات داعمة للتنظيم الإرهابي، والدعاية له، وتنظيم سفرات للراغبين في الذهاب لمناطق الصراع في ​سوريا​، وجمع مساعدات لعائلات المنضمين للتنظيم"، لافتةً إلى أن "الموقوفين أصدروا مجلة باسم "عهد" للتغطية على أنشطتهم المخالفة للقانون".

وأوضحت أن "فرق المكافحة عثرت على عدد كبير من الوثائق التنظيمية في عمليات ​مداهمة​ عناوين الموقوفين".