رئيس الوفد الحوثي لشؤون الأسرى: لدينا أسرى سعوديون بينهم ضباط برتب عالية

أكد رئيس الوفد الحوثي لشؤون الأسرى والمعتقلين عبد القادر مرتضى، في العاصمة الأردنية عمّان أن "لدى ​الحوثيين​ عددا من الأسرى السعوديين"، موضحا أن "بينهم ضباط برتب رفيعة".

وأوضح عبد القادر في حديث لقناة "​روسيا اليوم​" أنه "لدينا عدد من الأسرى السعوديين ومن بينهم ضباط برتب عالية. ومصير جميع الأسرى السعوديين مرتبط بمصير نظرائهم اليمنيين سواء في الداخل أو الخارج".

وأشار إلى أن "​السعودية​ هي المسؤول الأول والأخير عن مصير جميع الأسرى، كونها هي قائدة ​التحالف العربي​".