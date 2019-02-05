CNN: السعودية نقلت أسلحة أميركية لتنظيم القاعدة في اليمن

كشفت قناة الـ"CNN" عن "وصول أسلحة أميركية زوّدت بها ​واشنطن​ ​التحالف السعودي​ ​الإمارات​ي في ​اليمن​ إلى مقاتلين مرتبطين ب​تنظيم القاعدة​ الارهابي"، مشيرةً إلى أن "​السعودية​ وحلفاءها نقلوا أسلحة أميركية الصنع إلى القاعدة ومليشيات في اليمن".

وأكدت أن "الأسلحة الأميركية وصلت أيضاً إلى أيدي ​انصار الله​ الذين يقاتلون التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، في إشارة إلى أن الأسلحة استولى عليها انصار الله خلال المعارك"، لافتةً إلى أن "السعودية والإمارات استخدمتا الأسلحة الأمريكية لشراء ولاءات المليشيات أو القبائل اليمنية".

وولفتت إلى أن "مسؤولاً في ​وزارة الدفاع​ الأميركية "​البنتاغون​" طالب بفتح تحقيق في تسريب السعودية والإمارات أسلحة أميركية باليمن".