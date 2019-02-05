بيسكوف: بوتين سيلتقي روحاني على هامش القمة الثلاثية حول سوريا في سوتشي

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الإيراني حسن روحاني في مدينة سوتشي في الـ14 من شباط الحالي، على هامش قمة بوتين روحاني أردوغان الثلاثية حول سوريا".
وأوضح بيسكوف أن "اللقاء المنفصل مع روحاني كان مقررا مسبقا، وسينعقد على هامش الاجتماع الثلاثي حول سوريا".
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