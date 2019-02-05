بيسكوف: بوتين سيلتقي روحاني على هامش القمة الثلاثية حول سوريا في سوتشي

أكد المتحدث باسم ​الكرملين​ ​دميتري بيسكوف​ أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيلتقي نظيره الإيراني ​حسن روحاني​ في مدينة سوتشي في الـ14 من شباط الحالي، على هامش قمة بوتين روحاني أردوغان الثلاثية حول ​سوريا​".

وأوضح بيسكوف أن "اللقاء المنفصل مع روحاني كان مقررا مسبقا، وسينعقد على هامش الاجتماع الثلاثي حول سوريا".