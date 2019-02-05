اغلاق محلات لسوريين مخالفة للقانون في مدينة صيدا والجوار

باشرت المديرية الاقليمية للأمن العام في الجنوب، وبمؤازرة دورية من شعبة الأمن القومي، بحملة اغلاق لمحلات سوريين مخالفة للقانون في مدينة صيدا والجوار، وذلك بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي هاني البرشا.
وتتركز هذه الحملة، على المحلات غير المستوفية للشروط القانونية، ورخص وزارة العمل او من يتبين ان اصحابها السوريين مقيمين بشكل غير قانوني او دخلوا البلاد خلسة او ان وثائق اقامتهم منتهية الصلاحية .
وانطلقت الحملة من منطقة شرحبيل شمالي المدينة باغلاق محل "سوبرماركت الظريف" وختمه بالشمع الأحمر بعدما تبين انه مخالف للشروط القانونية.
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