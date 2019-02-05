جريصاتي تسلم وزارة الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية من بيار رفول

تسلم الوزير ​سليم جريصاتي​ وزارة الدولة لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ من الوزير السابق ​بيار رفول​ الذي عيّنه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ مستشاراً له للشؤون السياسيّة.

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