"موارنة من اجل لبنان" يشارك في محطات زيارة البابا فرنسيس

شارك "تجمّع موارنة من اجل لبنان" في القداس الذي ترأسه ​البابا فرنسيس​ في استاد مدينة زايد الرياضية، في ختام الزيارة التاريخية للبابا لدولة ​الامارات​. وكان وفد من التجمّع برئاسة المحامي ​بول يوسف كنعان​ وعضوية الامين العام ريمون عازار وامين الصندوق ​مارون شرباتي​ توجّه الى الامارات، حيث شارك في محطات هذه الزيارة، والتي تميّزت بمشاركة بطاركة الشرق برئاسة البطريرك ​مار بشارة بطرس الراعي​، متزامنة مع احتفال الامارات هذا العام "بالعام 2019، سنة التسامح".

واعتبر كنعان "ان الزيارة بغاية الأهمية للمسيحيين في الشرق وللعلاقة ما بين مكونات المنطقة، وهي تشكّل استكمالا لما يقوم به البابا من مبادرات مميّزة من ​الفاتيكان​ الى العالم، بما تحمله من معاني سلام ومحبة وانفتاح وتعددية".

اضاف كنعان "لطالما شكّل الباباوات بصمات في تاريخ الشعوب من البابا يوحنا بولس الثاني وصولا الى البابا فرنسيس. وتأتي هذه الزيارة لتؤكد ان الشرق في قلب الفاتيكان، وان الالتقاء بين الشعوب على اساس احترام التعددية والتنوع يبقى لغة عالمية نحن بأشد الحاجة اليها. فتحية للامارات الدولة السباقة دائما واهلا بالبابا فرنسيس في شرقنا على امل ان نراه قريباً في لبنان".

يذكر ان الوفد سيشارك بعد الظهر في اللقاء الذي يقام في ​السفارة اللبنانية​ تكريماً للبطريرك الراعي والمفتي ​عبد اللطيف دريان​.