أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأنه "بتاريخ 4/2/2019 وفي محلة ​الجديدة​، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من مكتب ​مكافحة الارهاب​ والجرائم الهامة في ​بيروت​ و​جبل لبنان​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، من توقيف بالجرم المشهود السوريين أ. ع. من مواليد عام 1983 وو. ج. من مواليد عام 1992 اثناء قيامهما على متن سيارتين نوع " نيسان / ساني" و"هيونداي" بترويج ​المخدرات​ في المحلة المذكورة لصالح ​تاجر مخدرات​ ملقب "الخال وضبطت بحوزتهما /97/ علبة بلاستيكية صغيرة تحتوي باز وبودرة ​الكوكايين​ تقدر قيمتها بحوالي /4800/ $، مبلغ مالي و​هاتف خلوي​ عدد/5/ والتحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف مروجي مخدرات في محلة الجديدة وضبط كمية منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.