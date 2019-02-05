البرلمان العراقي: تسلمنا طلبا لإعادة القوات الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أمس، أن المجلس تلقى طلبا لإعادة تنظيم وجود القوات الأمريكية في البلاد، وصرح بأنه سيتم مناقشة الطلب خلال الفصل التشريعي المقبل.

وقال الحلبوسي خلال كلمة له في ملتقى الرافدين، «إن مجلس النواب تسلم طلبا لإعادة تنظيم وجود القوات الأمريكية في العراق، وسيتم مناقشته خلال الفصل التشريعي المقبل»، مشددا على ضرورة أن «يكون للعراق علاقات قوية مع دول الجوار والمنطقة والعالم».