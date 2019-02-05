الجامعة: قمة تونس تعلن استراتيجية مكافحة الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعدت اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الملف الاجتماعي الذي سيرفعه المجلس إلى القمة العربية في دورتها العادية 30 في تونس نهاية مارس 2019 ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي المعروض على القادة العرب.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية الدكتورة هيفاء أبوغزالة أمس، إن الملف الاجتماعي للقمة يتضمن الاستراتيجية العربية لكبار السن وموضوع الإرهاب والتنمية الاجتماعية والدليل الاسترشادي الخاص بمكافحة التدخين والتبغ ومنتجاته.

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وأوضحت أن اللجنة الاجتماعية بحثت خلال اجتماعها تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت في لبنان يوم 20 يناير 2019، وقرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة وخطة التعاون العربي الأفريقي في المجالات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بجهود الجامعة العربية في الموضوعات ذات الصلة بالسكان، أشارت الأمين العام المساعد إلى أن اللجنة بحثت النظام الأساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية الذي سبق موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الماضية على إنشائه، بما ينعكس إيجابا على أوضاع السكان في الدول العربية.

ولفتت الدكتورة هيفاء أبوغزالة الانتباه إلى أن اللجنة بحثت أيضا موضوع التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وذلك في إطار التعاون مع التجمعات الإقليمية والجهوية، بما يعزز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الاجتماعية التنموية التي تمثل أولوية للمواطن العربي وفي إطار تعزيز الجهود العربية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في أبعادها الاجتماعية.