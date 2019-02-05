سبعة “أسود” في قائمة أحسن اللاعبين في هولندا وزياش يتربع على عرش “الإيريديفيزي”

فرض 7 لاعبين مغاربة إسمهم في قائمة أفضل 50 لاعبا في الدوري الهولندي الممتاز، وذلك في آخر تصنيف لموقع ” هوسكورد” الخاص بالأرقام والاحصائيات الكروية، في أكبر الدوريات في القارة العجوز، فيما حصل النجم حكيم زياش، على معدل أفضل لاعب في “الإيريديفيزي”.

وقد عرفت هذه القائمة، التي تضم أجود الأسماء الممارسة في بطولة “الأراضي المنخفضة” تواجد كل من حكيم زياش ونصير مزراوي، لاعبي فريق أياكس، أسامة الإدريسي وآدم ماهر من فريق ألكمار، عبد الناصر الخياطي، هداف فريق أدو دين هاج، يونس نملي مهاجم زفوله، و أسامة طنان جناح أوتريخت.

وتربع زياش، على عرش هذا التصنيف، بعد أن حصل على نقطة 8.75 على 10 متقدّما على كل من الهولندي لوك دي يونغ، والمكسيكي هيرفنج لوزانو، لاعبي آيندهوفن الهولندي، متصدر الدوري الممتاز.

وسبق للنجم المغربي وصانع ألعاب “أسود الأطلس”، أن حصل على جائزة أحسن لاعب في هولندا، العام الماضي، ويعتبر من المرشحين للاتحاق بأكبر الأندية العالمية، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.