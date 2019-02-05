شكرا لقرائتكم باسيل يهاجم لاجئي سوريا ويحذر أوروبا من خطرهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هاجم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل اللاجئين السوريين في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري العربي-الأوروبي.

واعتبر باسيل أن مليون ونصف نازح سوري أرهقوا لبنان مادياً بخسائر وصلت الى 40% من ناتجه القومي.

وحذر الأوروبيين بأنهم إذا اعتقدوا بأن إبقاء النازحيين في البلدان المجاورة لسوريا يبعدهم عنهم فهم مخطؤون.

وأشار إلى أن أقرب طريق لذهاب اللاجئين إلى أوروبا هو ببقائهم في بلدان المتوسط، والسبيل الوحيد لعدم ذهابهم إليكم هو في عودتهم.

ورأى أن لبنان لن يبقى في ظل فكرة إدماج السوريين على أرضه.

وحذر الأوروبيين مرة أخرى من أن هذا الأمر فيه مزيد من خطر الإرهاب عليكم.