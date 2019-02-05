شكرا لقرائتكم غارات للتحالف تقتل عشرات الحوثيين في عمران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقى عشرات عن عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم بغارات لطائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت معسكرات لتدريبهم في منطقة حرف سفيان شمال محافظة عمران. وأفادت مصادر محلية لـ "العربية" بأن مقاتلات التحالف استهدفت مقرات تقيم فيها ميليشيات الحوثي دورات تثقيفية للمجندين الجدد في مديرية حرف سفيان، وتحديدا في وادي المعادي الذي يضم معسكرات تدريبية، ومقار للدورات الثقافية التي تقيمها الميلشيات للمجندين الجدد. ووفقاً للمصادر فإن سيارات الإسعاف وأطقم عسكرية هرعت إلى مكان حدوث الغارات لإسعاف الضحايا وانتشال القتلى.

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