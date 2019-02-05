وهاب: الغريب صاحب لون سوري لكنه حتماً غير متلون

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "قد يكون وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ صاحب لون سوري لكنه حتماً غير متلون ولا يتغير كل يوم ويا أستاذ وليد هل نسيت بأننا نؤمن بوحدة ​سوريا​ الطبيعية ولا تعنينا الحدود؟".

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