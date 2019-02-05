مجموعة "ليما" تدعو الجيش الفنزويلي لإعلان ولائه لغوايدو

دعت قمة مجموعة "ليما"، المجتمعة في كندا، الجيش الفنزويلي لإعلان ولائه لرئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو كرئيس للبلاد.
وقبلت المجموعة، التي تضم كندا ودول أميركا الجنوبية، طلب غوايدو بقبول عضوية فنزويلا في المجموعة. كما طالبت بتكثيف العقوبات بحق النظام الذي يديره الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في فنزويلا.
وأكدت المجموعة على دعمها للانتقال السلمي للسلطة في فنزويلا بدون استخدام القوة، مشيرة إلى أنها ستعلق التعاون العسكري مع الحكومة الفنزويلية.
وتأسست المجموعة في الثامن من آب 2017 لبحث إيجاد حل سلمي للأزمة السياسية في فنزويلا بين مادورو والمعارضة والتأكيد على دعم الديمقراطية في البلاد.
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