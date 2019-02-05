وزير الدفاع السوداني: لن نسمح بانزلاق البلاد نحو المجهول

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم (د ب أ)

قال وزير الدفاع السوداني، عوض محمد أحمد بن عوف، مجددًا إن "الجيش لن يسمح بإنزلاق البلاد نحو المجهول او التشظي او الاختطاف".

وأكد وزير الدفاع السوداني، على ضرورة إعادة صياغة وتشكيل الكيانات السياسية والحزبية فضلا عن الحركات المسلحة للمشهد السياسي بذهنية مختلفة عما سبق لتحقيق الاستقرار في البلاد وحقن الدماء.

وأضاف بن عوف في بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع عقب لقاء مع ضباط القوات المسلحة السودانية بالخرطوم اليوم " إن الأحداث الاخيرة -في إشارة للتظاهرات التي شهدتها السودان- تتطلب التواصل بين الأجيال ووضع المعالجات العاجلة لمشاكل الشباب ، لماأظهرته التظاهرات من حالة الانفصام بين الأجيال الشابه والكبار حتى داخل الأسر.

وفي سياق متصل، جدد رئيس هيئة أركان الجيش السوداني كمال عبدالمعروف إلتفاف القوات المسلحة حول قيادتها وتمسكها بواجباتها فضلا عن إيمانها بالتداول السلمي للسلطة وحماية الدستور.

كانت القوات المسلحة السودانية قد اكدت مرارا حرصها على الحفاظ على وحدة البلاد والتفافها حول قيادتها، فيما يشهد السودان منذ التاسع عشر من الشهر الماضي احتجاجات على تردي الاوضاع الاقتصادية تطورت للمطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.