بالصور.. فحص 780 ألف حالة في حملة "100 مليون صحة" بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان –إيهاب عمران:

كشف اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن وصول نسبة المستهدفين للكشف عليهم منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى"100 مليون صحة " للقضاء على فيرس (C) والكشف عن الأمراض غير السارية، 80% بإجمالي 780 ألف و400 مواطن ومواطنة شاركوا في فعاليات الحملة

وأكد المحافظ، على الاستمرار في تكثيف عمل الفرق المتحركة داخل المناطق النائية والقرى البعيدة، مع استغلال الكثافة الجماهيرية عقب صلاة الجمعة أمام المساجد وقداس الأحد أمام الكنائس، بالإضافة إلى مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية والشبابية والثقافية بشكل عام.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان بأن الحملة القومية للقضاء على فيرس (C) والكشف عن الأمراض غير السارية تصل لكل مكان بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة سواء من خلال الأطقم الطبية الثابتة داخل المنشآت الصحية من مستشفيات ووحدات صحية أو الأطقم الطبية المتحركة في الجامعة والمؤسسات الحكومية ومراكز الشباب والقلاع والمنشآت الصناعية.