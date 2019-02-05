معيط لمصراوي: صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد قبل نهاية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين سليم:

توقع محمد معيط، وزير المالية، أن تصل الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار لمصر قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وقال معيط لمصراوي إن "الشريحة ستصل قبل نهاية الأسبوع إن شاء الله".

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، كما وافق على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق لمصر بقيمة ملياري دولار، بحسب بيان صحفي من الصندوق.

وكانت مصر اتفقت في نوفمبر 2016 على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وبموافقة الصندوق اليوم يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض صندوق النقد الدولي إلى 10 مليارات دولار ويتبقى لها شريحة واحدة بقيمة ملياري دولار.

وقال وزير المالية في بيان صحفي اليوم إن موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الخامسة لمصر جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن إشادت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي مؤخرًا بما يتم تنفيذه في مصر من خطوات إصلاحية حقيقية تعد شهادة ثقة من كبرى المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وما يتم تنفيذه بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل وتخفيض نسبة العجز الكلي.

وكانت مدير عام صندوق النقد الدولي، كرستين لاجارد، أصدرت بيانًا صحفيًا منذ أسبوعين أثنت فيه على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق.

وبدأت مصر تنفيذ برنامجًا للاصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، بتعويم الجنيه ورفع الفائدة وأسعار الوقود، كما توسعت في برامج الحماية الاجتماعية وأصدرت قوانين من شأنها تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.