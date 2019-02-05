على وقع زيارتهما.. الإمارات تشيد كنيسة "القديس فرنسيس" ومسجد "أحمد الطيب" بأبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - أبو ظبي (د ب أ)

أعلنت دولة الإمارات اليوم الإثنين، إنشاء كنيسة باسم البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ومسجد باسم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في أبوظبي.

وقال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي مساء اليوم إنه وقع والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والبابا فرنسيس والشيخ أحمد الطيب على حجر الأساس للمبنيين.

وذكر أنه سيتم بناء "كنيسة القديس فرنسيس ومسجد الإمام الأكبر أحمد الطيب في أبوظبي، كمنارتين لإعلاء قيم التسامح والسمو الأخلاقي والتآخي الإنساني في سماء الإمارات".

كان البابا فرنسيس، وأحمد الطيب قد وقعا، اليوم " وثيقة الأخوة الإنسانية " التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب إلى جانب التصدي للتطرف وسلبياته.

وجاء ذلك في إطار زيارة تاريخية يقوم بها البابا فرنسيس والشيخ أحمد الطيب إلى الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية.