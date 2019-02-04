شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ثمانية أشخاص في حريق بمبنى سكني بموسكو والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد القتلى في الحريق الذي اندلع الاحد بمبنى سكني بوسط موسكو إلى ثمانية أشخاص بعد العثور على جثة طفل وسط مخلفات الحريق، وفقا لوسائل إعلام حكومية.

ويعتقد أن الحريق، الذي شب في أحد أرقى شوارع العاصمة الروسية، نيكيتسكي بوليفارد، بدأ في الطابق الخامس من المبنى.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية نقلا عن السلطات أن الحريق استمر لأكثر من ثلاث ساعات، وامتد على مساحة 1500 متر مربع في عدد من الطوابق. وتم اجلاء أكثر من 40 شخصا، وكان بين الضحايا ثلاث نساء ورجل وطفل ورضيع.

وفتح المحققون تحقيقا جنائيا يتعلق باتهامات بالإهمال. ولم يتم الكشف عن السبب المحتمل للحريق.

وكان المبنى الواقع في 12 شارع نيكيتسكي بوليفارد قد شيد في عام .1914وتخشى السلطات من احتمال انهيار المبنى.

وأعرب عمدة موسكو سيرجي سوبيانين عن تعازيه لأسر الضحايا. وقال في بيان إنه تم نقل اثنين من الضحايا إلى المستشفى ومن المتوقع تعافيهم من إصاباتهم.