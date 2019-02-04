الجيش السوري يدك أوكارا للإرهابيين بريفي إدلب وحماة

في السياسة 5 فبراير,2019 نسخة للطباعة

دمشق ـ (الخليج 365):

ردت وحدات الجيش السوري بعمليات مكثفة على خروقات المجموعات الإرهابية لاتفاق منطقة خفض التصعيد في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي حيث نفذت وحدة من الجيش ضربات صاروخية ضد مجموعة إرهابية تسللت من محيط قرية التح بريف إدلب الجنوبي باتجاه المناطق الآمنة والنقاط العسكرية واشتبكت معها بالأسلحة الرشاشة. وأدت الضربات إلى تدمير أوكار في عمق منطقة تسلل الإرهابيين وايقاع قتلى بين صفوفهم من بينهم مخلص العواج.

كما وجهت وحدات من الجيش وجهت ضربات مدفعية على مقرات إرهابيي “الحزب التركستاني” في محيط قريتي بداما والناجية في أقصى الريف الغربي لناحية جسر الشغور وذلك ردا على خرقها المتكرر لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأدت الرمايات إلى تدمير أوكار وبؤر للتنظيم الإرهابي وتحصينات هندسية لنقاط تمركزه المتقدمة على أطراف منطقة خفض التصعيد.

وفى الريف الشمالي لمنطقة محردة أحبطت وحدات الجيش محاولات تسلل مجموعات ارهابية من محيط قرية الجنابرة وتل عثمان باتجاه نقاط عسكرية وتعاملت معها بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى إيقاع قتلى ومصابين في صفوفها.

كذلك أحبطت وحدات الجيش العاملة في تل بزام بعد ظهر الأمس محاولة تسلل مجموعات إرهابية من محور بلدة لحايا باتجاه نقاط الجيش والقرى الآمنة بريف حماة الشمالي وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وردت وحدات الجيش أمس بعمليات مكثفة على خرق مجموعات إرهابية اتفاق منطقة خفض التصعيد ودمرت للإرهابيين مستودع أسلحة وعتادا حربيا وآليات في قرية سفوهن وأطراف بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.

إلى ذلك عاد نحو 300 شخص من المهجرين بفعل الإرهاب إلى منازلهم بريف دير الزور الجنوبي الشرقي عبر ممر الصالحية على نهر الفرات بينهم عشرات المطلوبين المستفيدين من مرسوم العفو بعد تسوية أوضاعهم تمهيدا لالتحاقهم بالقطعات والتشكيلات العسكرية.

ووسط احتفال جماهيري أقيم في قرية الصالحية بمشاركة فعاليات شعبية وأهلية عاد 300 من المهجرين بفعل اعتداءات إرهابيي “داعش” عبر ممر الصالحية المقام على ضفتي نهر الفرات إلى قراهم وبلداتهم بعد إنجاز عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري تطهيرها من مخلفات الإرهابيين.

ومن بين العائدين نحو 60 من العسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية من أبناء المحافظة الذين تمت تسوية أوضاعهم مستفيدين من مرسوم العفو تمهيدا لالتحاقهم بالقطعات والتشكيلات العسكرية.

وعبر عدد من العائدين عن شكرهم للجيش العربي السوري الذي أعاد الأمن إلى قراهم وبلداتهم وطهرها من الالغام والعبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو “داعش” قبل اندحارهم إمعانا منهم بارتكاب المزيد من الجرائم بحق الأهالي ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية مؤكدين استعدادهم مع أبنائهم للدفاع عن الخليج 365 والمساهمة الفاعلة في إعادة بناء ما دمره الإرهاب التكفيري.