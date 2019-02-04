سمير جعجع: زيارة البابا فرنسيس للإمارات تاريخية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، الإثنين، أن زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدولة الإمارات العربية المتحدة تعد تاريخية وأظهرت الوجه الحقيقي للإسلام القائم على التسامح وقبول الآخر الذي حاولت الجماعات الإرهابية تشويهه.

وأشاد رئيس حزب القوات اللبنانية، في بيان، بالقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لإقرارها هذه الخطوة الشجاعة والمتقدمة التي ستدفع بالكثيرين إلى الحذو حذوها.



وقال إن هذا المشهد الذي رأيناه في الإمارات يعطي فكرة واضحة عما سيكون عليه المستقبل المشرق في الشرق الأوسط، وتمنى تواصل سياسة الانفتاح وإحلال السلام والوئام على مستوى البشرية.

من جانبها، أكدت ستريدا جعجع النائبة اللبنانية أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدولة الإمارات العربية المتحدة ما كانت لتتم لولا نهج التسامح الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي جعل من الإمارات موئلا للتعايش وتلاقي الأديان والحضارات.

وأشادت، في بيان لها بمناسبة الزيارة، بنهج القيادة الرشيدة وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن أبوظبي أضحت عاصمة للتسامح وتلاقي الحضارات.