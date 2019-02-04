شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد حالة الطوارئ في تونس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (تونس) أعلنت تونس تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر إضافي اعتبارًا من الخامس من فبراير الحالي. أعلنت تونس تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر إضافي اعتبارًا من الخامس من فبراير الحالي. وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية اليوم (الاثنين)، أن قرار التمديد تم اتخاذه بعد تشاور رئيس الدولة مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وبعد تداول مجلس الأمن القومي في الموضوع.



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