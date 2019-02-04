حركة الشباب الصومالية تعلن مسئوليتها عن انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو

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أعلنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة مسئوليتها عن الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم بسيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشيو وأسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل.

وقالت الشباب – عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين،- إن الهجوم كان يستهدف تجمعا لمسئولين حكوميين وأفراد من رجال الأمن والمخابرات.

وكان قد أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بمتفجرات كانت متوقفة على مقربة من مركز تجاري يقع بالقرب من مكاتب الحكومة المحلية في العاصمة مقديشيو.

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