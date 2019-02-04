تستعد مصر لرئاسته الأسبوع المقبل.. 16 معلومة عن الاتحاد الأفريقي

اليوم الجديد
أبرز 16 معلومة عن الاتحاد الأفريقي، والذي تستعد مصر لرئاسته الأسبوع المقبل، وفقًا لما توليه الدولة المصرية من اهتمام بشئون وقضايا القارة السمراء، وهي:
- الاتحاد الأفريقي، هو منظمة دولية تتألف من 55 دولة أفريقية.
- تأسس الاتحاد في 9 يوليو 2002، خلفًا لمنظمة الوحدة الأفريقية.
- يقع مقر الأمانة العامة ولجنة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أثيوبيا.
- البرلمان الأفريقي هو أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد الأفريقي، ويهدف إلى توفير مشاركة للشعب والمجتمع المدني في عمليات الحكم الديمقراطي.
- اختارت مفوضية...
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