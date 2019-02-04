خلفًا لآل الشيخ.. عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للجنة الأولمبية السعودية

مصراوي - الرياض- (د ب أ): زكت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2017-2020 خلفا لتركي بن عبدالمحسن آل الشيخ. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية ظهر اليوم الاثنين في قاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض. وأعلن رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في كلمته خلال الجمعية العمومية...

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