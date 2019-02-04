قاسمي: ما كان ينبغي أن يأتي الأميركيون إلى العراق مطلقا وبقاؤهم فيه خطأ استراتيجي

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية، ​بهرام قاسمي​، أنّه "ما كان ينبغي للأميركيين ان يأتوا إلى ​العراق​ مطلقًا". ولفت ردًّا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، من أنّ تواجد ​القوات الأميركية​ في العراق هو بهدف مراقبة إيران، إلى أنّه "لا يمكن الحساب على تصريحات ترامب، فتصريحاته بنحو لا ينبغي على الآخرين أن يحملوها على محمل الجد، سواء الانسحاب من ​سوريا​ أو التواجد في سائر نقاط العالم أو بشأن السياسات الّتي يعتمدها داخل الولايت المتحدة الأميركية".

وركّز في حديث صحافي، على "أنّنا شهدنا سلوكًا متناقضًا من قبل الولايات المتحدة مع بعض الدول المطلّة على ​الخليج الفارسي​"، واصفًا مجيء الأميركيين إلى العراق بأنّه "خطأ. كما أنّ بقاءهم في هذا البلد المستقل خطأ استراتيجي وغير مشروع".