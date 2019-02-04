الرئيس العراقي صادق على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية

صادق رئيس ​العراق​ ​برهم صالح​، على قانون ​الموازنة​ المالية الاتحادية العامة للعام الحالي.

وأكّد "ضرورة تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، والبدء بمرحلة البناء والاعمار"، مثمّنًا "الجهود الّتي أسهمت في إعداد مشروع الموازنة ودراسته وتشريعه سواء في الحكومة أو بمجلس النواب".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في 24 كانون الثاني 2019، على قانون الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2019. وبلغت النفقات العامة، وفق القانون المصوت عليه، 133.1 تريليون دينار، بينما بلغت قيمة العجر 27.5 تريليون دينار.‏