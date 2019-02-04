نفت مديرية العمليات المركزية في الحشد الشعبي العراقي، "الأنباء الّتي تحدّثت عن قيام الحشد الشعبي بعملية عسكرية في الأراضي السورية"، مؤكّدةً أنّ "هذه الأنباء عارية من الصحة وفيها خلط في ما يتعلّق بدور الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية".
وأوضحت في بيان، أنّ "أوامر القيام بأي عمليات عسكرية عائدة إلى القائد العام للقوات المسلحة"، لافتةً إلى أنّ "الحشد الشعبي يقوم بين فترة وأُخرى بقصف مدفعي لمواقع وتجمّعات تنظيم "داعش" في المناطق السورية المحاذية للعراق، بناء على معلومات استخبارية وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة".
وأكّدت أنّ "قرار أي عملية عسكرية في داخل وخارج الحدود العراقية أمر عائد للقائد العام للقوات المسلحة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي العراقي نفى قيامه بأي عملية عسكرية في الداخل السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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