الحشد الشعبي العراقي نفى قيامه بأي عملية عسكرية في الداخل السوري

نفت مديرية العمليات المركزية في ​الحشد الشعبي​ ​العراق​ي، "الأنباء الّتي تحدّثت عن قيام الحشد الشعبي بعملية عسكرية في ​الأراضي السورية​"، مؤكّدةً أنّ "هذه الأنباء عارية من الصحة وفيها خلط في ما يتعلّق بدور الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية".

وأوضحت في بيان، أنّ "أوامر القيام بأي عمليات عسكرية عائدة إلى القائد العام للقوات المسلحة"، لافتةً إلى أنّ "الحشد الشعبي يقوم بين فترة وأُخرى بقصف مدفعي لمواقع وتجمّعات تنظيم "داعش" في المناطق السورية المحاذية للعراق، بناء على معلومات استخبارية وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة".

وأكّدت أنّ "قرار أي عملية عسكرية في داخل وخارج الحدود العراقية أمر عائد للقائد العام للقوات المسلحة".