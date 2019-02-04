التحالف العربي: السفن المتجهة لميناء الحديدة تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية

أكد ​التحالف العربي​ الذي تقوده ​السعودية​ في ​اليمن​ أن "​السفن​ المتجهة لميناء ​الحديدة​ تحمل ​مواد غذائية​ ومشتقات نفطية"، مشيراً إلى أنه "تم إصدار 21 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية".

وأوضح التحالف، في بيان، أن "جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) تعطل دخول 4 سفن لميناء الحديدة منذ 13 يوما"، مشيراً إلى أن "ميناء الصليف خال من السفن منذ 17 يوما".

ولفت إلى أنه "تم إصدار 28 تصريحا جويا و 3 تصاريح برية و 111 تصريحا لحماية القوافل"، مؤكداً أنه "إجمالي التصاريح الممنوحة 163 تصريحا خلال 4 أيام".