التحالف العربي: السفن المتجهة لميناء الحديدة تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية

أكد التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن أن "السفن المتجهة لميناء الحديدة تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية"، مشيراً إلى أنه "تم إصدار 21 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية".
وأوضح التحالف، في بيان، أن "جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تعطل دخول 4 سفن لميناء الحديدة منذ 13 يوما"، مشيراً إلى أن "ميناء الصليف خال من السفن منذ 17 يوما".
ولفت إلى أنه "تم إصدار 28 تصريحا جويا و 3 تصاريح برية و 111 تصريحا لحماية القوافل"، مؤكداً أنه "إجمالي التصاريح الممنوحة 163 تصريحا خلال 4 أيام".
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