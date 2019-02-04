وفد من الجامعات الروسية يبحث مع أيوب تفعيل التعاون مع الجامعة اللبنانية

استقبل رئيس ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور ​فؤاد أيوب​ في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية – المتحف وفداً من ممثلي عدد من ​الجامعات​ الروسية، يرافقهم رئيس ​المركز الثقافي الروسي​ في ​بيروت​ فاديم زايتشيكوف ونائبه دنيز كنيشيوف.

وأكد أيوب على متانة العلاقة بين الجامعة اللبنانية والجامعات الروسية وتفعيلها في الفترة الأخيرة من خلال توقيع الاتفاقيات وإنشاء الماسترات المشتركة خصوصًا في مجال ​العلوم​ الإنسانية والزراعية والهندسة والتعاون في مختلف المشاريع الأوروبية وبشكل خاص الـ "ERASMUS PLUS".

وعرض الجانبان الروسي واللبناني مختلف مجالات التعاون خصوصًا في علوم الطب والهندسة والتكنولوجيا والهندسة الزراعية والعلوم الإنسانية والآداب والعلوم الهندسية ​المعمارية​.

كما طرح ممثلو الجامعات الروسية التسهيلات التي يمكن أن تُقدّم للطلاب الزائرين في مختلف المراحل التعليمية ومنها "المنح" وتسهيلات الإقامة والسفر، وناقشوا مع العُمداء آليات تبادل الأساتذة والباحثين وتنظيم الندوات.