سكاف عن كلمة البابا في أبو ظبي اليوم: وكأنه تكلم بإسمنا جميعا عندما طالبنا بالاعتراف بحقوق الاخر

اشارت رئيسة "​الكتلة الشعبية​" ​ميريام سكاف​ تعليقا على زيارة ​البابا​ فرنسيس دولة ​الامارات​ العربية المتحدة وتحديدا "مضمون خطابه اليوم في لقاء الاخوة والتسامح في ​ابو ظبي​"، الى "ان كلام البابا هو من ذهب القداسة ومن روح الرب الذي زرعه البابا في ارض عربية ليبقى ويستمر سنوات الى الامام".

واوضحت سكاف إن "البابا لم يقل خطابه ويمشي لا بل هو سقى الارض اكثر من حكمة ودعوة وعظة وارشاد لانسانيتنا التي اصحبت في حاجة الى اعادة ترميم"، واعتبرت أن البابا وكأنه تكلم بإسمنا جميعا وبخاصة عندما طالبنا بالاعتراف بحقوق الاخر، وتحدث عن السلام الذي يموت عندما ينفصل عن العدالة".

اضافت ان "​البابا فرنسيس​ اختار ارضا تختزن السلام والتسامح ليطلق من خلالها كنوز المواقف الرسالة ويعزز فينا منطق الحوار وشجاعة الاختلاف، وطبقا لكلام قداسته فإن الذي يكذب على نفسه يصل الى عدم القدرة على الامساك بالحقيقة ويبدأ بفقدان احترامه لنفسه وللاخرين". وختمت: "خطاب قداسة البابا في دولة الامارات وزيارته هذه الارض الطيبة... سيصبح تاريخا وكتاب قراءة نتلوه على انفسنا كل يوم كما الصلاة".