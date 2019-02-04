عطالله: الاولوية لدينا في الحكومة هي اعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم من خلال العمل

اعتبر وزير المهجرين ​غسان عطالله​ ان "الاولوية في ​الحكومة​ هي اعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم،" مؤكدا "ضرورة العمل بجهد لاستعادة هذه الثقة،" لافتا الى "ان الجميع ربح في هذه الحكومة والإنتاجية في الأيام المقبلة ستثبت هذا الموضوع، ولكن كنا نتمنى ان لا تأخذ 9 أشهر لتشكل، لأن امامنا عمل كبير لتعويض الوقت الضائع."

ولفت عطالله في حديث تلفزيوني الى "ان الشعب تعب من المناكفات، والخلافات السياسية، وهمّه اليوم هو اطلاق مشاريع ​البنى التحتية​ وتأمين ​الكهرباء​ والماء، وتأمين فرص العمل للشباب"، ورأى ان التنوع الموجود في الحكومة يجب ان نستفيد منه ايجابا للتنافس في العمل لمصلحة المواطن، ونحن نسعى في تكتل لبنان القوي الى ايصال الحقوق لأصحابها ومطلوب من السياسيين تقديم الحلول لمشاكل اللبنانيين وليس خلق مشكلات اضافية بالصراع السياسي، وإذ شدّد عطالله على ان وضع وزراء ​التيار الوطني الحر​ استقالاتهم بتصرّف قيادة التيار، وهي استقالات ستحصل خلال مئة يوم في حال فشلنا في تحقيق الاهداف التي دخلنا الى الحكومة لأجلها، هدفها اعطاء الفرصة لغيرنا للعمل، والاستقالة سنقدمها في حال كان سبب فشلنا الخلافات في الحكومة او بسبب سوء ادارة الوزير لوزارته، موضحا ان باسيل بفكرته هذه يعطينا حافزا كوزراء لنعمل بجدية وفعالية، لإنجاز الملفات، اما ضرورة الانجاز فهي اقل الايمان بعدما اعطانا رئيس التيار الثقة باختيارنا وزراء في الحكومة، مشيرا الى ان هناك تجارب سابقة، تعلمنا منها، حين يبقى الوزراء في وزاراتهم لسنوات من دون انتاج، فيعرقلون الحكومة كما المشاريع التي لا تنجز بسبب فشل الوزير في ادارتها".