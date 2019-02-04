سليم جريصاتي: الاستقرار الداخلي سر كل استقرار ولتعميم تجربة التيار- حزب الله

أكّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، أنّ "الاستقرار الداخلي هو سرّ كلّ استقرار".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "في ظلّ الاستقرار الداخلي وبالرغم من كل الاختلافات ووجود لبنان على تماس مع حروب شبه كونية، تحقّق الكثير"، منوّهًا إلى أنّ "بعد عدوان تموز، نشأ ما يُسمّى بحكم الأقوياء".
وأوضح أنّ "التسوية السياسة الكبرى بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" بقيت صامدة، ونعم لتطوير وتعميم التجربة، إن وجدنا لذلك سبيلًا".
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