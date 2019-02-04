سليم جريصاتي: الاستقرار الداخلي سر كل استقرار ولتعميم تجربة التيار- حزب الله

أكّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​، أنّ "الاستقرار الداخلي هو سرّ كلّ استقرار".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "في ظلّ الاستقرار الداخلي وبالرغم من كل الاختلافات ووجود ​لبنان​ على تماس مع حروب شبه كونية، تحقّق الكثير"، منوّهًا إلى أنّ "بعد عدوان تموز، نشأ ما يُسمّى بحكم الأقوياء".

وأوضح أنّ "التسوية ال​سياسة​ الكبرى بين "​التيار الوطني الحر​" و"​حزب الله​" بقيت صامدة، ونعم لتطوير وتعميم التجربة، إن وجدنا لذلك سبيلًا".