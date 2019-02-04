مسؤول أفغاني: مغادرة القوات الأجنبية ليست نهاية العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول (أ ش أ)

قال الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله، اليوم الاثنين، إن انسحابًا جزئيًا للقوات الأجنبية لا يعني نهاية العالم بالنسبة لأفغانستان.

ونسبت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية إلى عبد الله قوله، في حديث للصحفيين، إن وجود القوات الأمريكية في أفغانستان وتعاونها مع أفغانستان أصبح واحدًا من الموضوعات الأساسية محليًا وإقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن سياسة واشنطن بشأن تواجد القوات الأمريكية في جنوب آسيا تخضع لتغييرات.

وأضاف أنه لم تجرِ مفاوضات بخصوص وجود أمريكي دائم في أفغانستان، موضحًا أنه لا توجد أي اتفاقيات في هذا الشأن، وأن الاتفاقيات القائمة تتعلق بالتعامل مع التهديدات التي تشكل خطرًا على السلام والشؤون الإقليمية والدول.

وشدد عبد الله، على أن القوات الأجنبية ستغادر حتمًا أفغانستان يومًا ما والأمر يرجع إلى الأفغان في إعداد أنفسهم لمثل هذا السيناريو، موضحًا أنه يجب على الحكومة أن تقف على قدميها بدعم من الشعب، وأن هذا الانسحاب الجزئي لا يعني نهاية تعهدات المجتمع الدولي لأفغانستان.