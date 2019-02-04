تسمم 16 شخصًا تناولوا "ملوحة" فاسدة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

أصيب 16 شخصًا، اليوم الاثنين، بقيء وإسهال وإعياء شديد، إثر تناولهم ملوحة فاسدة في قرية "الشيخ أمبادر" بناحية قرية البلابيش قبلي دائرة مركز دار السلام، جنوبي محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إخطارًا من مستشفى دار السلام المركزي بوصول 16 شخصًاً يقيمون بناحية قرية الشيخ أمبادر دائرة المركز مصابين بتسمم.

تبين من التحريات الأولية، إصابة، فايزة أحمد محمد 31 سنة، فادي أحمد أبو الفضل 13 سنة، أحمد أبو الفضل محمد 34 سنة، محمد أحمد أبو الفضل 11 سنة، ريتاج أحمد أبو الفضل 18 سنة، حمزة أحمد أبو الفضل بالغ من العمر عامين، ياسين أحمد أبو الفضل 5 سنوات، هبة النحاس عبد الحميد 25 سنة، ياسين جلال الألفي البالغ من العمر عامين، بسمة جلال الألفي 3 سنوات، عبد الرحمن جلال الألفي 4 سنوات، حمدي عبد المنصف حمدي 28 سنة، محمد هلباوي علي 26 سنة، عنتر ألفي توفيق 30 سنة، عامر حمدان محمد 26 سنة، أحمد عبد السميع بيومي.

جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الهلال للتأمين الصحي، لاتخاذ الإجراءات للازمة، وأخذ عينات من القيء وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة لتحليلها.

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، تناول المصابين وجبة "ملوحة" فاسدة اشتروها من أحد الباعة الجائلين.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وضبط البائع المتجول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.