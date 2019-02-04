مقتل 9 أشخاص بسبب الانهيارات الجليدية في جبال الألب الإيطالية

محمد اسماعيل - القاهرة - روما (د ب أ)

ذكرت خدمات الإنقاذ الإيطالية اليوم الإثنين، أن الانهيارات الجليدية التي وقعت في العديد من المنتجعات بجبال الألب الإيطالية أسفرت عن مقتل 9 أشخاص بشكل إجمالي.

وكتب الفيلق الوطني المسؤول عن عمليات الإنقاذ في جبال وكهوف الألب على تويتر: إن "الانهيارات الجليدية التي وقعت أمس الاحد، أضرت بمتزلجين كانوا يمارسون التزلج في أماكن غير ممهدة".

وقال المتحدث باسم فريق الإنقاذ في الجبال في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: (د ب أ) إنه بعد العثور على ثلاث ضحايا قرب كورمايور، بالقرب من الحدود السويسرية في إقليم فالي دا أوستا، انتشلت جثة شخص رابع مفقود اليوم الإثنين.

ولقي في المجمل سبعة أشخاص حتفهم في المنطقة الشمالية الغربية من "فالي دا أوستا"، بالاضافة إلى شخص ثامن في الجبال الواقعة شمال ميلانو، وتاسع في إقليم تيرول الناطق بالألمانية في جنوب البلاد.