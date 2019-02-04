الإعدام لـ 8 متهمين في محاولة اغتيال السيسي

القاهرة (وكالات)

قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق 8 متهمين من أصل 292 متهماً في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي بإعدامهم. وحددت المحكمة جلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العسكرية في مصر قد أحالت 292 متهماً إلى المحاكمة العسكرية، لاتهامهم بتكوين خلايا إرهابية وتورطهم في عمليات إرهابية، من بينها محاولتان لاغتيال السيسي. وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا أكثر من 17 عملية إرهابية ومحاولة اغتيال ورصد، وحاولوا اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تأديته العمرة، كما اشتروا مواد متفجرة ووضعوها بالطابق 34 بأحد الفنادق، ظناً منهم أن السيسي سيقيم فيه.

واعترف المتهم أحمد بيومي قائد الخلية بأن زوجته عرضت ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها خلال أداء السيسي للعمرة حتى تشغل القوات، في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهداف السيسي.

وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين جرائم قتل 3 قضاة بالعريش في الانتخابات البرلمانية، أثناء وجودهم في فندق «سويس إن» بالعريش، واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء عن طريق قذائف الهاون، وزرع عبوات ناسفة بخط سير قوات الجيش والشرطة بالطريق الدولي الساحلي بطريق قسم رابع العريش وتفجيرها، ومحاولة الاستيلاء على كميني أبو سدرة والرفاعي بشمال سيناء، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، فضلاً عن استهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور.

من جانب آخر، قرر محافظ المنيا في صعيد مصر قاسم حسين، إنهاء خدمة 4 موظفين من العاملين في عدد من القطاعات الخدمية المختلفة بالمحافظة، بسبب إدراجهم على قائمة الإرهاب.

وجاء قرار المحافظ عملاً بالقانون المصري لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث صدر قرار بإدراج بعض الموظفين بالمحافظة على قائمة الإرهاب.

وتم إنهاء خدمة الموظفين بعد مطالعة قرار رئيس الجمهورية لتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مادته السابعة والتي تنص على «فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة والنيابية».

وفي تطور آخر، أكدت مصادر أمنية أن قوات الأمن المصرية تمكنت من القضاء على خلية إرهابية تضم 7 إرهابيين في العريش بشبه جزيرة سيناء.

وتمكن قطاع الأمن الوطني المصري، من رصد بؤرة إرهابية، تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد المنشآت المهمة والحيوية في إحدى المناطق النائية بمدينة العريش.

ووفقاً للمصادر فقد تمت مداهمة تلك البؤرة، وبادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة، وتم التعامل معها ما أسفر عن مصرع 7 عناصر، وعثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين و3 بنادق خرطوش، و3 عبوات متفجرة.