أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتزامه تقليص عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا والبالغ عددهم 2000 جندي، إلا أن تقرير نشر أمس حذر من أن تنظيم "داعش" الإرهابي يمكن أن يعود خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهراً.

وحذر التقرير الصادر عن المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) من أن تنظيم داعش يواصل جذب العشرات من المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق كل شهر كما يحصل على تبرعات خارجية مستمرة.

وقال التقرير إن تنظيم "داعش" الإرهابي "يقوم بتجديد المهام الرئيسية والقدرات بشكل أسرع في العراق مقارنة بسوريا".

وبينما أشار المفتش العام إلى قوات سوريا الديمقراطية بأنهم "مقاتلون متماسكون"، فقد حذر من التهديد بغزو تركي ضد هذه القوات المدعومة من الولايات المتحدة حيث تقول أنقرة إنهم على صلة بالانفصاليين الأتراك.

كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون: "داعش" قد يعود إلى سوريا خلال ستة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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