الحشد الشعبي العراقي ينفي قيامه بأي عملية عسكرية في الداخل السوري

نفت مديرية العمليات المركزية في الحشد الشعبي العراقي، اليوم الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن قيام الحشد بعملية عسكرية في الأراضي السورية.
بتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية لملاحقة تنظيم داعش الإرهابي، موضحة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة وفيها خلط فيما يتعلق بدور الحشد على الحدود العراقية السورية.
وقالت المديرية، في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية، أن وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بقيام قوات الحشد الشعبي
وأضاف البيان أن الحشد يقوم بين فترة وأخرى بقصف مدفعي لمواقع
يذكر أن عددا من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت أخبارا تضمن أن قوات من الحشد الشعبي بدأت بعمليات عسكرية داخل الأراضي السورية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" المتواجدين هناك.
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