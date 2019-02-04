عمر البشير للسودانيين: الأمن والاستقرار ضرورة للتنمية

\اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير أن الأمن والاستقرار متلازمان مع عمليات التنمية، مشيرًا إلى إنجازات ولاية شمال كردفان عبر منصة مشروع نفير الولاية.
وخلال مخاطبته ضباط وجنود الجيش، أكد الرئيس السوداني الذي تشهد بلاده منذ أسابيع احتجاجات ضد الأوضاع الاقتصادية، على استمرار الدولة في تأهيل القوات المسلحة والقوات النظامية من خلال عمليات التدريب وتقديم المعينات التي تمكنها من أداء مهمتها على الوجه الأكمل، بحسب وكالةالسودان للأنباء (سونا).
وأشاد البشير بـ"التماسك والانسجام" بين جميع مكونات القوات المسلحة القوات النظامية الأخرى.
ويبدو أن الرئيس السوداني أراد بعث رسالة للمحتجين، الذين تجدد نشاطهم الاثنين في الخرطوم وأم درمان.
وقال شهود إن المحتجين نزلوا إلى الشوارع في حيين في الخرطوم وفي مدينة أم درمان الواقعة على الجانب المقابل من نهر النيل، فيما
واندلعت التظاهرات في السودان في ديسمبر الماضي، في أعقاب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، مما أطلق موجة غضب جراء تراجع الأوضاع المعيشية على مدى سنوات.
ويشير مسؤولون إلى أن 30 شخصا قتلوا حتى الآن، فيما دعت المجموعة التي تقود التظاهرات إلى خروج مسيرات جديدة خلال الأيام المقبلة، وفي المقابل، أصر البشير وغيره من كبار المسؤولين السودانيين، على أن تغيير الحكومة أمر لا يمكن أن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع.
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