كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تطالب الدول باستعادة مواطنيها المقاتلين من سوريا ومحاكمتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت الولايات المتحدة الدول، اليوم الإثنين، إلى استعادة مواطنيها الذين التحقوا بتنظيم داعش من سوريا ومحاكمتهم، في قضية تعتبر حساسة بالنسبة لحلفاء واشنطن وبينهم فرنسا في ظل قرار واشنطن سحب قواتها من هذا البلد المضطرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت بالادينو، في بيان إن "الولايات المتحدة تدعو الدول الأخرى إلى استعادة ومحاكمة مواطنيها" الذي تحتجزهم قوات سوريا الديموقراطية بقيادة الأكراد.