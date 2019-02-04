شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يشارك غدا فى ندوة عن المحاماة والقضاء فى القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ندوة بعنوان القضاء والمحاماة في الدستور والقانون، وذلك غدا الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساء، بقاعة المحاضرات بمقر الجمعية في شارع رمسيس.

ويتحدث عن المحاماة سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بينما يتحدث عن القضاء المستشار محمد عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، ويدير الندوة الدكتور رابح رتيب نائب رئيس الجمعية.