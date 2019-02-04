غوايدو: مادورو يحاول نقل 1.2 مليار دولار من فنزويلا إلى الأوروغواي

أكد رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ أن "الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ يحاول نقل 1.2 مليار ​دولار​ من داخل ​فنزويلا​ إلى الأوروغواي". يذكر أن غوايدو كان قد أعلن نفسه رئيساً لفنزويلا مدعوماً من ​الولايات المتحدة​ وكندا وبعض دول ​الإتحاد الأوروبي​ و​أستراليا​ و​إسرائيل​ ودول من ​أميركا الجنوبية​. فيما رفض مادورو هذا الإعلان واعتبره إنقلاباً تديره الولايات المتحدة. وقد أعلن ​الجيش​ الفنزويلي دعمه لمادورو بالإضافة إلى ​روسيا​ و​الصين​ و​إيران​ و​المكسيك​ والأوروغواي.

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