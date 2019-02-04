أ.ف.ب:ارتفاع حصيلة انهيار سد في منجم بالبرازيل الى 134 ضحية

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سد في منجم في برومادينيو (جنوب شرق ​البرازيل​) الإثنين من 121 قتيلا إلى 134 وفقدان 200 شخص كما أعلنت السلطات. وفق ما افادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية. وفي اليوم ال11 من عمليات البحث كشف رجال الاطفاء في ولاية ميناس جيرايس إن 199 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين وتم التعرف على 120 من الجثث ال134.

وعلقت عمليات البحث لساعات الأحد والإثنين بسبب سوء ​الأحوال الجوية​ لكن المروحيات عادت تحلق فوق المنطقة ظهر الإثنين.