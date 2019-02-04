الحريري: محاربة الفساد وتخفيض النفقات وترشيق الإدارة أمور ستكون شغلنا الشاغل

أكّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أنّ "المهمّة الأولى للحكومة الجديدة هي تطبيق مقرّرات "مؤتمر سيدر" الّتي تمسّ المواطن اللبناني بشكل مباشر"، معربًا عن تفاؤله بأنّ "السنوات المقبلة ستكون أفضل بالنسبة إلى لبنان".
وبيّن خلال استقباله في "بيت الوسط"، حشدًا من الفعاليات البيروتية، هنّأته بتشكيل الحكومة الجديدة، "أنّنا اليوم سنعمل على تنفيذ كلّ المشاريع المطلوبة ضمن إطار عال من الشفافية ومحاربة الفساد، ومن أراد مواكبتنا في هذه المسيرة فأهلًا وسهلًا به، ومن لم يرد فليتحمّل المسؤولية".
وركّز الحريري على أنّ "محاربة الفساد وتخفيض نفقات القطاع العام وترشيق الإدارة، أمور ستكون شغلنا الشاغل في المرحلة المقبلة، وهذا القرار اتّخذته مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ولن نتهاون مع أحد في هذه المجال"، لافتًا إلى أنّه "إذا شعر البعض بأنّه مستهدف فإني أقول له: أنا كـ"تيار مستقبل" وكرئيس حكومة، أرفع الغطاء عن أي فاسد إن وُجد لدينا، والجميع سيتعامل بالطريقة نفسها وليست هناك ريشة على رأس أحد".
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