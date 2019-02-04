آلان عون: التباينات بين التيار وحزب الله لا تعني ان يعاد النظر بالعلاقة المشتركة

أكّد عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون ان "التيار الوطني الحر وحزب الله ليسا حزبا واحدا، فليس لدينا نفس الاعتبارات ولذلك يجب التوقع ان يحدث تباينات ولكن هذا لا يعني ان نعيد النظر في العلاقة المشتركة"، مشيرا الى "ان العلاقة اليوم هي بمرحلة اخرى ولم نعد بمرحلة التفاهم الحصري مع حزب الله فعلاقات التيار توسعت مع مختلف الافرقاء، وهي مرحلة ادارة الحكم في لبنان".
وشدّد النائب عون في حديث تلفزيوني، على ان "التحدي هو ان ننجح بمرحلة الانفتاح كما نجحنا بمرحلة العزل، وهناك عناوين اساسية وهي محاربة الفساد سنخوضها سوية مع حزب الله لنتقدم فيها، فتتضافر جهود الفريقين، وهي ارضية مشتركة مع حزب الله نلتقي على اساسها."
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