nbn : لم تكد الحكومة تشدّ الأحزمة حتى اعترضتها مطبات أثارها جنبلاط

في مقدمة السابعة مساء من تلفزيون nbn أشارت القناة الى ان لم تكد ​الحكومة​ تشدّ الأحزمة "وتقلّع" الى العمل من باب صياغة ​البيان الوزاري​ حتى اعترضتها مطبات أثارها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ ونواب اللقاء الديمقراطي ووزراؤه كونها تشكل طعناً بدستور ​الطائف​ شكلاً ومضموناً وفق الرؤية الاشتراكية التي أكدت أن الوزير ​جبران باسيل​ هو من وضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري. جنبلاط سأل: الطائف أين؟ وهل يريد الرئيس ​سعد الحريري​ التخلي عنه؟

وقبل الجلسة شكّل رئيس الاشتراكي قوة إسناد لوزيره المشارك في اجتماعات لجنة الصياغة، فغرد عبر تويتر أن أول بند في مشروع البيان الوزاري المقترح هو الاستثمار العام وخلاصته استدانة 17 مليار دولار، مشيراً الى أنه يكفي أن يتصدر هذا البند الأولويات كي يتبين الى أي هوة نحن سائرون، مشدداً على أنه لم يعد هناك الحد الأدنى من الحياء لجَشَعِهم، أعماهم المال والحكم. الحريري كان له ردّ "PART TWO" على جنبلاط متوعداً من يقف في وجهه بضرورة أن يتنحى لافتاً الى أنه اتخذ القرار بالعمل ليل نهار وهو سيكمل ولو اصطدم مع أي كان. أجواء التوتر بدت واضحة في النبرة العالية للحريري في مستهل إجتماع

لجنة الصياغة لكنها لم تنعكس على النقاش الذي اتسم بالإيجابية الأمر الذي قد يجعل اللجنة تنجز مسودة البيان غداً بعد إقرار ال​سياسة​ العامة والمراجعة النهائية لا سيما مع عدم وجود خلافات رغم الإختلافات في النظرة إلى بعض البنود، والتي يمكن أن تدفع بعض القوى إلى سقف لا يتجاوز التحفظ. إلا أن اللافت هو السعي للتأكيد على الإلتزام الحكومي بالخطة الروسية في ملف النزوح في سابقة لم يشهدها أي بيان وزاري من قبل. وبعد الإجتماع إندلعت مناوشات تويترية مجدداً بين كليمونصو وبيت الوسط على خلفية تغريدة جنبلاطية قال فيها لمن وصفه بصاحب الجلالة إن الدولة ليست لكم أو لزميلكم، فرد الحريري: هي حتماً ليست مشاعاً مباحاً لأي زعيم أو حزب... هيك؟ مش هيك؟.

رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي بحث مع السفير الفرنسي في بعض القوانين المتعلقة بمؤتمريْ سيدر وروما وترسيم الحدود البحرية والبرية الجنوبية بأسرع وقت في ظل طرح اسرائيل التلزيم بمحاذاة هذه الحدود في محاولة للسرقة من المخزون اللبناني، رأى ألا شيء يدعو الى التأخير بإنجاز البيان الوزاري وإقراره في مجلس الوزراء لإحالته الى مجلس النواب كاشفاً أنه سيدفع الى عقد جلسة الثقة خلال الأسبوع المقبل.

أما الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله فقد دعا إلى الهدوء والإبتعاد عن السجالات الإعلامية وحض القوى السياسية على أن تعترف ببعض المخاوف لدى العديد من الجهات الداخلية والتعاطي معها بإيجابية. السيد نصرالله شدد على أن وزارة الصحة هي لكل لبنان واللبنانيين مؤكداً أنه لا يجوز شرعاً التصرف بأموال الدولة خارج ما يسمح به القانون. وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن العلاقة مع حركة أمل أعمق من اي خلافات أو تباينات.