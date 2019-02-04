النشرة: انزلاق سيارة في البرامية شرق صيدا ونجاة السائق

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بـ"وقوع ​حادث سير​ على طريق نزلة النافعة في البرامية شرق صيدا حيث انزلقت ​سيارة​ من نوع BMW x5 واصطدمت بقاطع حديدي مخصص لمنع مرور ​الشاحنات​. دون وقوع ​اصابات​ واقتصرت الاضرار على الماديات.

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